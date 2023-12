A Petrobras lançou, nesta terça-feira (26), edital de concurso com remuneração inicial de R$ 5.878,82. São 6.412 mil vagas, sendo 916 delas para início imediato, e 5.496 destinadas para formação de cadastro de reserva. Há oportunidades distribuídas no Rio Grande do Sul, em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná e Pernambuco.