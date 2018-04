Oportunidades Liquigás abre concurso com quase cem vagas imediatas em quatro cidades do RS; salários passam dos R$ 4,8 mil Oportunidades são para atuar em Canoas, Passo Fundo e Pelotas, e as inscrições podem ser feitas até 17 de abril. Seleção também selecionará 695 pessoas para cadastro reserva