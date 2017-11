Faltando dois dias para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), mais de 20% dos candidatos que farão as provas no Rio Grande do Sul ainda não checaram seus locais de prova. Conforme informações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) , 67,7 mil candidatos ainda não haviam conferido suas informações no site do exame. O número corresponde a 23% dos 294.591 candidatos inscritos no Estado.