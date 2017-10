Doando 1kg de alimento não perecível, estudantes podem participar do aulão gratuito de preparação para o Enem promovido pelo Anglo Vestibulares. Será na próxima terça-feira (31), das 19h30min às 22h, no Auditório Araújo Vianna (Avenida Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre.

É preciso se inscrever no site do Anglo e trocar, na sede do curso (Praça Júlio de Castilhos, 28, Moinhos de Vento), o alimento pelo ingresso. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h30min, e aos sábados, das 8h às 14h.