Uma parceria da prefeitura de Porto Alegre com Objetivo Vestibulares vai sortear 40 vagas gratuitas para um cursinho preparatório pré-Enem em Porto Alegre. As inscrições vão até quinta-feira (26). Basta enviar um e-mail para juventude@portoalegre.rs.gov.br para concorrer. As vagas serão distribuídas conforme sorteio a ser realizado na sexta-feira (27).