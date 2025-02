O que são as memecoins e como funcionam

Após a publicação, o ativo teve um aumento de 10 vezes em sua cotação, mas despencou poucas horas depois, fazendo com que milhares de investidores perdessem dinheiro investido. Milei então apagou a mensagem e disse que não estava ciente de detalhes do projeto.

O que é uma memecoin?

A memecoin é uma moeda digital cuja origem, como o nome sugere, tem relação com um meme ou trend nas redes sociais. Esses ativos surgem com a intenção de capitalizar sobre o sucesso dos virais.

Diferentemente das criptomoedas tradicionais, memecoins não são criadas com o objetivo de se tornarem uma referência no mercado de investimentos. Elas não são utilizadas para fins tradicionais das criptomoedas, como pagamentos e reserva de valor, e acabam sendo visadas para fins como especulação.

Alguns exemplos de memecoins são a Pepecoin, inspirada no personagem Pepe the Frog, e a Vira-Lata Finance, criptomoeda brasileira criada a partir do meme do "vira-lata caramelo".