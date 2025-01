Nova criptomoeda de Trump explode e sua participação é avaliada em US$ 35 bi

O preço da recém-lançada criptomoeda de Donald Trump continuou subindo neste domingo (19), ao ponto de o valor da quantidade que está nas mãos do presidente eleito dos Estados Unidos e de seus parceiros ultrapassar 35 bilhões de dólares (R$ 212 bilhões).

Cerca de 200 milhões de "tokens" (unidades) dessa moeda digital foram colocados no mercado desde a sexta-feira. Outros 800 milhões de tokens restantes serão emitidos ao longo de três anos e destinados integralmente a Trump e seus sócios neste projeto.

A esse preço, os 800 milhões de tokens que serão destinados a Trump têm um valor estimado de 34 bilhões de dólares (R$ 206 bilhões), o que colocaria a fortuna do republicano, que será empossado como presidente na segunda-feira, entre as 20 maiores dos Estados Unidos.

Com exceção das "stablecoins", moedas digitais respaldadas por moedas tradicionais como o dólar, as criptomoedas costumam ter valorizações extremamente voláteis, e não é raro que seus preços despenquem, especialmente no caso das "meme coins".