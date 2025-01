Ministro diz que governo federal atuará para baratear alimentos mais caros no mercado interno

Rui Costa e Lula: para o chefe da Casa Civil, o custo de intermediação de benefícios está alto. Marcelo Camargo / Agência Brasil / Divulgação

Após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta sexta-feira (24), o ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que o governo atuará na redução da alíquota de importação de alimentos que estiverem mais caros no mercado interno em relação ao mercado internacional. De acordo com ele, não há justificativa para o país ter produtos com preço acima do patamar internacional.

— Todos os produtos que tiverem preço interno maior que o externo, vamos atuar imediatamente na alíquota de importação — afirmou Rui Costa a jornalistas.

Segundo o chefe da Casa Civil, a gestão federal fará uma análise dos produtos no mercado internacional com preços mais baixos que em relação ao mercado interno:

— A redução de alíquota será para todo e qualquer produto que esteja com preço mais barato no mercado internacional e mais caro no mercado interno. Focaremos no produto que esteja mais barato lá fora, para trazer o preço, no mínimo, ao patamar que estiver no internacional.

Costa citou que, na esteira das medidas para reduzir o preço dos alimentos, o governo vai buscar estimular a produção e minimizar custos de mediação.

— Queremos que o valor dos benefícios chegue integralmente ao trabalhador — disse.

Na avaliação do chefe da Casa Civil, o custo de intermediação de benefícios está alto.

Preocupação

Segundo Rui Costa, o presidente Lula convocou a reunião desta sexta por "estar preocupado com a questão dos preços dos alimentos".

No encontro, Lula solicitou uma apresentação dos ministros da área econômica e da área produtiva, sobre o cenário de produção dos anos de 2022, 2023 e 2024. Os ministros também apresentaram uma perspectiva para o cenário de comportamento dos alimentos mais consumidos pela população brasileira para 2025.

Lula quer novo Plano Safra

Também nesta sexta, após reunião com Lula, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que o presidente determinou que o governo já comece a discutir um novo Plano Safra que estimule mais a produção de alimentos, sobretudo de itens que chegam à mesa da população. Fávaro disse ainda que o Ministério continuará estimulando a produção de alimentos no Brasil, como ocorre desde o primeiro dia do governo Lula.

O ministro da Agricultura disse ainda que neste ano, diferentemente de 2024, haverá um clima favorável ao aumento na produção, o que faz com que a estabilidade dos preços possa ser garantida.