Ministro do Desenvolvimento Agrário descarta alteração em datas de validade de alimentos

O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, disse nesta quinta-feira (23) que o governo não cogita alterar o sistema de datas de validade dos alimentos para reduzir os preços desses produtos, uma demanda do setor de supermercados. Ele falou a jornalistas depois de uma reunião no Palácio do Planalto sobre o aumento dos preços dos alimentos.



A discussão envolveu, além de Paulo Teixeira, os ministros da Agricultura, Carlos Fávaro, da Casa Civil, Rui Costa, e o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello.

O ministro do Desenvolvimento Agrário disse que as propostas levantadas na reunião serão apresentadas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta sexta (24). Além disso, reforçou que anúncios dependem do que o chefe do governo decidir.

Segundo Teixeira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve participar do encontro. Também deverão estar presentes, além do ministro do Desenvolvimento Agrário, Haddad e Lula, Carlos Fávaro e Rui Costa.

"Intervenções"

O aumento dos preços dos alimentos ganhou mais atenção da cúpula do governo nos últimos dias. Na quarta (22), Costa disse que o governo discutiria "intervenções" para reduzir os preços. A declaração pegou mal junto ao mercado e ao empresariado, e o ministro passou a falar em "ações" e "medidas".

Ele já havia descartado alterações no sistema de validade de alimentos em entrevista à CNN Brasil na noite do mesmo dia. Caso fosse adotada, a medida provavelmente daria munição para opositores criticarem o governo.

