Pix bate recorde e se aproxima de 240 milhões de transações em um dia

No fim de novembro, eram 171 milhões de usuários cadastrados.

Sistema de transferências instantâneas do Banco Central (BC), o Pix, bateu novo recorde na última sexta-feira (29), beneficiado pelo recebimento da primeira parcela do décimo terceiro . Pela primeira vez, a modalidade aproximou-se da marca de 240 milhões de transações em 24 horas.

Somente no último dia 29, foram feitas 239,9 milhões de transferências via Pix para usuários finais. O recorde diário anterior tinha sido registrado em 6 de setembro, com 227,4 milhões de movimentações.