Novas práticas da Vinícola Aurora incluem mecanização massiva e alojamentos para safristas nas próprias propriedades rurais

Começa no verão mais uma colheita da uva e a Cooperativa Vinícola Aurora, maior do gênero no Brasil, acaba de anunciar 20 novos compromissos ESG (Environmental, Social and Corporate Governance). Esse alinhamento com práticas globais em prol do meio ambiente e da ética empresarial visa deixar no passado queixas de irregularidades quanto aos safristas da fruta, como o episódio em que trabalhadores temporários foram resgatados de alojamentos em péssimas condições na serra gaúcha, em fevereiro de 2023.