RBS Ventures e Nexpon anunciaram o coinvestimento no Grupo Warren Investimentos. A partir desta parceria da media capital do Grupo RBS e do braço de investimentos da NSC Comunicação, que reúne duas afiliadas da Rede Globo, respectivamente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, serão gerados mais de 260 milhões de impactos ao longo de dois anos, ampliando o alcance e a relevância da marca da corretora nos dois Estados.