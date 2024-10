Pessoas idosas também desempenham um papel importante no mercado de trabalho, contribuindo com sua experiência e conhecimento acumulados ao longo dos anos. No entanto, é fundamental refletir sobre a saúde mental desse grupo, pois eles podem enfrentar desafios únicos. Por outro lado, também podem oferecer uma valiosa contribuição em termos de saúde mental para seus colegas mais jovens.