O ouro fechou em queda nesta terça-feira, 17, enquanto os investidores especulam a intensidade no corte de juros do Federal Reserve (Fed), que será anunciada nesta quarta-feira, dia 18. O ouro para dezembro fechou em queda de 0,63%, a US$ 2.592,40 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).