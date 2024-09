A recomposição salarial registrou cenário positivo no Rio Grande do Sul em 2024. No acumulado do ano até julho, 93,75% das categorias pesquisadas no boletim Salariômetro, da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), apresentaram reajuste acima da inflação no Estado. O estudo usa o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) como base de inflação. Esse é o principal índice utilizado nas negociações entre empresas e trabalhadores.