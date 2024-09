Com passagens aéreas mais caras, Grande Porto Alegre registra maior inflação do país em agosto

A região metropolitana de Porto Alegre voltou a apresentar avanço nos preços. Em agosto, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do país, ficou em 0,18% na Grande Porto Alegre. Essa é a maior elevação registrada entre as unidades regionais pesquisadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no mês. O dado foi divulgado na manhã desta terça-feira (10). Mesmo ainda no campo de alta, o IPCA mostra desaceleração ante julho (0,36%), atingindo a metade do patamar observado na época.