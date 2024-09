O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do país, foi de –0,02% em agosto — abaixo da taxa de julho, quando ficou em 0,38%. Trata-se da primeira deflação do ano no Brasil, conforme dados divulgados nesta terça-feira (10) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).