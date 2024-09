Em um período marcado pela maior tragédia climática do Estado, a economia gaúcha praticamente não saiu do lugar. O Produto Interno Bruto (PIB) do Rio Grande do Sul caiu 0,3% no segundo trimestre deste ano ante o primeiro trimestre. O desempenho ocorre diante de salto nas atividades ligadas ao agronegócio, estabilidade nos serviços e queda na indústria. No mesmo período, o PIB do país cresceu 1,4%.