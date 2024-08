Em São Paulo

"Se aumentar os juros for necessário, nós aumentaremos", afirma Campos Neto

Segundo o presidente do BC, independentemente de quem esteja à frente do órgão, de quem sejam os diretores, "a direção está definida e nós temos uma meta", disse em evento do banco Barclays

16/08/2024 - 17h22min