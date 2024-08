Indicadores

Produção industrial de junho tem alta de 4,1% ante maio, aponta IBGE

Resultado superou a mediana das previsões dos economistas do mercado financeiro que apontava elevação de 2,5%. No acumulado do ano, o setor teve avanço de 2,6%

02/08/2024 - 10h16min Atualizada em 02/08/2024 - 10h26min