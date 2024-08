Cinco pontos do incentivo de ICMS que ajudará indústrias atingidas por enchente

Está previsto para agosto o decreto do governo do Estado que regulamentará as mudanças no Fundo Operação Empresa do Rio Grande do Sul (Fundopem-RS) para ter benefícios melhores para empresas atingidas por enchente. O programa reduz o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que é gerado a mais com a implantação ou expansão de uma indústria. Segundo o diretor do Sistema Estadual para Atração e Desenvolvimento de Atividades Produtivas (Seadap), Gustavo Rech, alguns dos critérios serão: