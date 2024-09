Os contribuintes gaúchos têm até as 23h59min desta sexta-feira (30) para entregar a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2024. A data vale aos declarantes de 399 municípios do Rio Grande do Sul afetados pela tragédia climática de maio. O número consta no balanço mais recente divulgado pela Receita Federal.