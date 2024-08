A ata do mais recente encontro do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, divulgada nesta terça-feira (6), destaca que o cenário atual é desafiador, marcado por projeções elevadas e com mais riscos para a alta da inflação. Para o colegiado, o desenrolar deste cenário será importante para definir os próximos passos da política monetária.