Delegar tarefas de gerenciamento traz diversos benefícios estratégicos para uma empresa: aumento de eficiência; desenvolvimento de habilidades; melhora do moral e engajamento; diversificação de ideias e soluções; e continuidade operacional. Ainda, a delegação permite que os gestores pensem estrategicamente no negócio, com uma visão de longo prazo, enquanto a equipe se concentra nas tarefas operacionais diárias, resultando em maior eficiência.