No "Encontro"

Irmã de João Rebello desabafa sobre morte de ex-ator mirim: "Parece que é pesadelo"

Maria Carol Rebello disse que conversou com o artista de 45 anos horas antes do ocorrido. Ele foi assassinado na última quinta-feira (24), em Trancoso, no sul da Bahia

28/10/2024 - 22h04min