O varejo brasileiro está otimista com as vendas da Black Friday. Marcada para o dia 29 de novembro, é considerada uma das principais datas para o comércio do país e promete movimentar também os empreendedores, especialmente os que investem em vendas no formato digital. A consultoria Neotrust Confi projeta um crescimento de 9,1% no faturamento do varejo online durante os dias de desconto em 2024.