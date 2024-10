A área da beleza se destaca como um dos setores mais dinâmicos e promissores da economia, movimentando bilhões anualmente e atraindo empreendedores individuais, profissionais autônomos e grandes marcas. Além de acompanhar as tendências estéticas, o mercado vem se transformando com a valorização do autocuidado e da sustentabilidade, impulsionando novos hábitos de consumo.