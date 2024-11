A importância do planejamento financeiro para os pequenos negócios

O final do ano se aproxima e muitos empreendedores encontram nesse período um tempo para pensar nos aprendizados e desafios que 2024 trouxe para os seus negócios. Também é nesse período que os empresários preparam o planejamento financeiro - fundamental para analisar o que foi feito, o que ficou pendente e as estratégias para o próximo ano. Para a analista de relacionamento da Regional Serra Gaúcha do Sebrae RS, Giovana Cervo, um bom planejamento precisa conter uma visão clara sobre metas financeiras e de crescimento, o controle de custos, para evitar gastos desnecessários, informações baseadas em dados, para garantir uma tomada de decisão concreta e real, e uma análise de previsão de fluxo de caixa e capital de giro.