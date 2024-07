O Ministério da Agricultura confirmou que o Brasil suspendeu de forma preventiva a exportação de produtos avícolas para 44 países. A medida ocorre após a detecção de um caso da doença de Newcastle em um aviário comercial em Anta Gorda, no Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul. Em nota, a pasta esclareceu que a medida atende aos requisitos acordados nos Certificados Sanitários Internacionais com estes países.