Justiça tributária

No G20, Lula diz que super-ricos pagam proporcionalmente muito menos impostos do que trabalhadores

Brasil, que ocupa a presidência temporária do Grupo, defende uma alíquota de 2% sobre grandes fortunas, o que teria um potencial de arrecadação de US$ 200 bilhões a US$ 250 bilhões por ano

24/07/2024 - 15h46min Atualizada em 24/07/2024 - 16h38min