Aproximadamente 14,7 milhões de pessoas deixaram de passar fome no Brasil em 2023, redução de 85% em comparação a 2022, aponta o Relatório das Nações Unidas sobre o Estado da Insegurança Alimentar Mundial (SOFI 2024) divulgado nesta quarta-feira (24). Dados indicam que o Brasil avançou no combate à fome, mas cerca de 8,4 milhões de brasileiros ainda não têm acesso adequado à alimentação e sofrem com a insegurança alimentar no país.