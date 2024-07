Dólar fecha em queda de 1,71% após Lula reforçar compromisso do governo com a responsabilidade fiscal

O dólar fechou a quarta-feira (3) em queda, cotado a R$ 5,56, numa queda de 1,71%. No dia anterior, a moeda norte-americana chegou a ser negociada a R$ 5,70 durante o pregão e encerrou a terça-feira custa R$ 5,66. A "trégua" é resultado de um dia que começou sob influência de sinais mais positivos de controle da inflação nos Estados Unidos e do silêncio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, culminando com uma declaração sobre o compromisso do governo com a meta fiscal.