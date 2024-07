Dois bilhetes por ano Notícia

Após um ano de atraso, programa "Voa Brasil" será lançado nesta quarta-feira

Projeto abrange aposentados do INSS e permitirá a compra de passagens aéreas por valores abaixo do mercado. Estudantes e pensionistas devem ser inclusos no início de 2025

24/07/2024 - 07h34min Atualizada em 24/07/2024 - 07h43min