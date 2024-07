Após ceder infraestrutura a desabrigados da enchente, Fenac prepara retomada do calendário de eventos

A partir do dia 10 de julho, a Fenac Experiências Conectam, maior promotora de feiras com pavilhões próprios do Brasil, informou que estará pronta para retomar o calendário de eventos promovidos e sediados em Novo Hamburgo, na região metropolitana de Porto Alegre. Após a enchente que atingiu o Rio Grande do Sul, o retorno dos eventos na Fenac acontecerá com a realização da Expoclassic, uma das maiores mostras de carros antigos do país, que será promovida de 16 a 18 de agosto pela Veteran Car Club Novo Hamburgo.