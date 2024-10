Batata vilã Notícia

Cesta básica de Porto Alegre tem maior alta entre as capitais brasileiras pesquisadas em setembro

Levantamento do Dieese é feito regularmente em 17 capitais; Florianópolis (1,59%) e Rio de Janeiro (1,56%) fecham as três maiores elevações no país

04/10/2024 - 15h06min Atualizada em 04/10/2024 - 15h13min