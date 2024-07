Americanas anuncia fim dos sites Submarino e Shoptime

As operações dos sites Submarino e Shoptime, que chegaram a liderar o comércio eletrônico brasileiro nos anos 2000, serão encerradas pela Americanas — grupo do qual as páginas faziam parte. A decisão faz parte de um plano de reestruturação da empresa, que entrou em recuperação judicial em janeiro de 2024, após a descoberta de um rombo contábil bilionário. As bases de clientes e estoques dos dois sites serão incorporados ao Americanas.com. A informação é da Folha de S.Paulo.