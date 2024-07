Alckmin diz ser um "equívoco" não taxar armas com o Imposto Seletivo

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, disse nesta quinta-feira (4) ser favorável à inclusão de armas na cobrança do Imposto Seletivo. O relatório da regulamentação da reforma tributária divulgado pela manhã manteve esse item fora do rol dos produtos que serão sobretaxados com o chamado "imposto do pecado". O deputado Reginaldo Lopes (PT-MG) afirmou que a decisão sobre a inclusão de armas no tributo ficará para o Colégio de Líderes ou para o Plenário.