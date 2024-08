Pelo segundo mês seguido, o Rio Grande do Sul fechou com saldo negativo de empregos com carteira assinada. Em junho, foram 8.569 a menos, decorrente de 108.299 admissões e 116.868 desligamentos. Em maio, quando houve a cheia histórica no Estado, houve perda de 21.990 vagas formais, segundo dados ajustados.