A Associação dos Dirigentes de Marketing e Vendas do Brasil (ADVB-RS) divulgou, nesta terça-feira (17), os finalistas do prêmio Top de Mkt 2024. A premiação visa reconhecer e estimular boas práticas desenvolvidas por instituições de diferentes segmentos no Estado. Os vencedores serão revelados em 24 de outubro, durante cerimônia na Capital.