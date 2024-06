Em um mês marcado pela enchente histórica que atingiu o Rio Grande do Sul, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do país, voltou a acelerar na região metropolitana de Porto Alegre. O IPCA registrou alta de 0,87% em maio — maior alta entre as áreas pesquisadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O salto representa quase o dobro da média nacional (0,46%). O dado foi divulgado na manhã desta terça-feira (11). O órgão atribui o avanço ao impacto da inundação no preço de alguns itens. No ano, o IPCA acumula alta de 2,04%. Em 12 meses, concentra 3,83%. Em ambos os casos, o índice está abaixo da média do país.