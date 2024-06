No "Conselhão"

Haddad afirma que Lula "nunca desautorizou Fazenda na busca pelo equilíbrio das contas"

De acordo com o ministro da Fazenda, o chefe do Executivo terá a "sabedoria" de fazer o redesenho das contas públicas para efetuar cortes e não prejudicar a população mais pobre. Fala foi realizada durante a 3ª Reunião Plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS)

27/06/2024 - 16h21min