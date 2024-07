Investigação

Ex-diretora da Americanas se entrega em Portugal e deve chegar ao Brasil nesta segunda-feira

Denúncia do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro apresentada à Justiça aponta que a executiva teria praticado fraudes contábeis enquanto atuava na empresa. No país, Anna Christina Ramos Saicali deverá entregar seu passaporte à Polícia Federal e poderá aguardar os próximos passos da investigação em casa

30/06/2024 - 20h54min