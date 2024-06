Das 44,5 mil famílias habilitadas para receber o Auxílio Reconstrução no Rio Grande do Sul, 34 mil foram incluídas na primeira lista de pagamentos enviada à Caixa Econômica Federal e terão acesso ao dinheiro em até 48 horas. A informação foi repassada por ministros do governo federal nesta terça-feira (29), em entrevista coletiva em Porto Alegre.