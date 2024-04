Dados da Pnad Contínua Taxa de desemprego no Brasil fica em 7,9% no trimestre encerrado em março, aponta IBGE Resultado atinge 8,6 milhões de pessoas no país. Em igual período de 2023, índice de desocupação estava em 8,8%. Número de vagas com carteira assinada criadas no setor privado teve alta de 3,5% na comparação com os três primeiros meses do ano passado