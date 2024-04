O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse em discurso nesta segunda-feira (22) que 87% dos acordos salariais feitos em 2023 estipularam aumentos acima da inflação, e que isso é sinal de que os empresários acreditam na economia. As declarações foram feitas no Palácio do Planalto durante lançamento do programa Acredita, voltado para crédito.