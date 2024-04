Dois empreendedores do Morro da Cruz, na zona leste da Capital, receberam uma mentoria para ampliar e melhorar o ambiente de negócios. A ação, que ocorre pela primeira vez no Brasil, faz parte de uma parceria entre o projeto Pacto Alegre e a IXL Center, empresa focada em inovação. Quatro estudantes da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) e da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) receberam uma capacitação para orientar proprietários da pizzaria Na Medida do Sul e da confeitaria Só Sabor, localizados na comunidade.