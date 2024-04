Ao contrário do que aconteceu com a média nacional, em que o rendimento médio real entre 2022 e 2023 avançou 3,25%, no Rio Grande do Sul os ganhos com o trabalho reduziram 1%. Com base nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) do quarto trimestre do ano passado, a alta de R$ 2.854 para 2.947 no país, representa a segunda maior elevação em uma década. No Estado, por outro lado, houve redução de R$ 32, passando de R$ 3.241, em dezembro de 2022, para R$ 3.209, em igual mês de 2023.