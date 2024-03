A demanda por investimentos em ativos com propósito ambiental, social e de governança (ESG, na sigla em inglês) entre investidores europeus deve aumentar em 15,9 trilhões de euros - equivalente a cerca de US$ 21 trilhões (em torno de R$ 105 trilhões) até 2026, segundo estimativa da Alfi, associação da indústria de fundos de Luxemburgo. No final de 2023, o total de recursos alocados por investidores institucionais europeus em ESG somava 3,7 trilhões de euros e a previsão é de que chegue a 19,6 trilhões de euros em 2026.