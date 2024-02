Em ano marcado por queda na taxa de desemprego, o número de pessoas ocupadas atingiu nível recorde no Rio Grande do Sul. Em 2023, o Estado registrou o maior número de pessoas empregadas nos últimos 12 anos. Os dados são do recorte anual da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (16). Avanço da economia acima do esperado e aumento na renda de parte da população ajudam a explicar esse cenário, segundo especialistas.