A taxa de desemprego no Rio Grande do Sul caiu para 5,2% no quarto trimestre de 2023, abaixo dos 5,4% observados no trimestre imediatamente anterior. Com essa atualização, a taxa média anual ficou em 5,4% em 2023, abaixo dos 6,4% observados em 2022. Essa é o menor patamar desde 2013. Os dados são do IBGE.